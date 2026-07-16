Британия и Швеция совместно выделят 300 млн евро на поставку самолетов в Украину

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил о выделении 300 млн евро на поставку 16 самолетов, которые помогут защитить украинское небо.

Об этом он заявил во время совместной пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским в Киеве, пишет корреспондент "Европейской правды".

По словам Стармера, такую помощь Великобритания оказывает совместно со Швецией.

"Я рад сообщить вам, что сегодня мы идем еще дальше, ведь могу объявить, что Великобритания совместно со Швецией предоставит поддержку в размере 300 млн евро для поставки 16 новых современных самолетов, которые помогут защищать воздушное пространство Украины", – подчеркнул он.

Стоит отметить, что в мае шведский премьер Ульф Кристерссон объявил о предстоящей передаче Украине 16 бывших в употреблении истребителей Gripen и о планах продажи 20 новых самолетов.

В октябре 2025 года премьер Швеции заявил о подписании с Украиной письма о намерении продать Украине 100–150 истребителей Gripen серии Е.

К тому времени Зеленский сообщил, что первые Gripen из Швеции могут поступить в 2026 году.