СМИ: Иран якобы рассматривает возможность ударов по американским базам в Европе

Иран якобы рассматривает возможность ударов по американским силам в Европе и используемых ими объектам на случай, если Вашингтон пойдёт на дальнейшую эскалацию конфликта.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на два инсайдерских источника в Тегеране, пишет "Европейская правда".

Собеседники утверждают, что в Иране начали рассматривать возможность ударов по американским объектам в странах на юго-востоке Европы в случае дальнейшей эскалации со стороны США – как способ повысить ставки.

В качестве возможной цели якобы упоминалась Болгария, которая в прошлом месяце разрешила использовать свою авиабазу Безмер для дозаправки американских военных самолетов, а также Кипр, где в марте британскую авиабазу уже атаковал ударный беспилотник.

В прошлом месяце из Тегерана уже раздавались угрозы в адрес Великобритании относительно возможности ударов по её объектам, которые позволяют использовать американским военным в рамках кампании против Ирана.

Дальность имеющихся у Ирана средств поражения, FT

Кроме того, якобы рассматриваются варианты повреждения подводных кабелей в Ормузском проливе.

Собеседники говорят, что такое расширение географии войны "будет зависеть от действий Вашингтона".

Напомним, в марте ПВО стран НАТО перехватила несколько иранских баллистических ракет – возле и в воздушном пространстве Турции.

Вечером 18 августа президент США Дональд Трамп опубликовал карту, на которой Ормузский пролив обозначен как "новая территория США".