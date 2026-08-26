В Швеции правящая коалиция сократила отставание от оппозиции накануне выборов

Разрыв между правоцентристским коалиционным правительством Швеции и левоцентристскими оппозиционными партиями сократился накануне парламентских выборов, которые состоятся в следующем месяце, по сравнению с июнем.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Согласно опросу, проведенному с 11 по 23 августа и опубликованному ежедневной газетой Dagens Nyheter, отрыв правой коалиции от оппозиции сократился до 6,8 процентных пункта по сравнению с 9,5 процентными пунктами в июне.

Поддержка четырех оппозиционных партий, среди которых Социал-демократическая партия Магдалены Андерссон является на данный момент самой крупной, составила 52,4%. Это меньше по сравнению с 53,8% в июне, но больше, чем 48,9%, которые они набрали на выборах 2022 года. Социологическая служба Ipsos опросила 1 661 избирателя.

Опрос Demoskop, опубликованный ежедневным изданием Svenska Dagbladet 13 августа, показал, что поддержка четырёх оппозиционных партий составляет 50,6%.

В то же время поддержка правительственного блока премьер-министра Ульфа Кристерссона, включая тесно сотрудничающих с ним ультраправых "Шведских демократов", составила 45,6%. Это больше, чем 44,2% в июне, но меньше, чем 49,6%, которые они набрали на последних выборах четыре года назад.

Шведы будут голосовать 13 сентября, а предвыборная кампания сосредоточена на вопросах стоимости жизни, безопасности, иммиграции, преступности и энергообеспечения.

Напомним, весной премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявлял, что его Умеренная партия после парламентских выборов в сентябре хочет сформировать правительство большинства, в которое войдут ультраправые "Шведские демократы".

В июне прошлого года ультраправая партия "Шведские демократы" официально принесла извинения за прежние связи этой политической силы с нацизмом и антисемитизмом.