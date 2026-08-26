ЕС выплатил Румынии первые 2,5 млрд евро на оборону в рамках SAFE

В среду, 26 августа, Румыния получила первый транш в размере 2,5 млрд евро на укрепление оборонного потенциала и инвестиции в оборонную промышленность в рамках оборонного инструмента SAFE.

Об этом, как передает корреспондент "Европейской правды" из Брюсселя, сообщила пресс-служба Европейской комиссии.

Румынии перечислили первые 2,5 млрд евро из механизма SAFE на укрепление собственной обороноспособности.

"Сегодня Румыния получила свою первую выплату в размере 2,5 млрд евро в рамках оборонного инструмента Security Action for Europe (SAFE), что составляет 15% от общего объема выделенных ей 16,7 млрд евро", – сообщили в Еврокомиссии.

В Брюсселе убеждены, что это финансирование поможет Румынии "ускорить приоритетные оборонные инвестиции, укрепить устойчивость и модернизировать свои военные возможности в соответствии с общими европейскими целями".

"Это финансирование укрепит оборонные возможности и промышленную базу Румынии, одновременно способствуя общей безопасности Европы. SAFE является ярким примером нашей твердой приверженности европейской безопасности, а также устойчивости и обороне нашего восточного фланга", – подчеркнул европейский комиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс.

Напомним, SAFE – финансовый инструмент на общую сумму 150 млрд евро, который предоставляет займы государствам-членам ЕС на инвестиции в оборонные мощности и совместные закупки боеприпасов, ракет, систем противовоздушной обороны и наземных боевых систем, произведенных в пределах ЕС.

SAFE является частью плана Европейской комиссии ReArm Europe/Readiness 2030, цель которого – мобилизовать более 800 млрд евро оборонных инвестиций по всему Европейскому Союзу.

Как сообщала "Европейская правда", участие Румынии в программе SAFE встретило сопротивление со стороны группы депутатов парламента, которое пришлось устранить решением Конституционного суда.

Между тем, Еврокомиссия еще в 2026 году планирует объявить второй конкурс заявок в рамках оборонной программы SAFE, чтобы распределить средства, которые не будут использованы другими государствами-членами – и в этом отношении уже выразила заинтересованность Польша, которая первой из стран ЕС подписала соглашение о займе на сумму более 40 млрд евро.