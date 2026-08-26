В Испании работники авиастроительной компании возобновили бессрочную забастовку

Тысячи сотрудников европейской авиастроительной компании Airbus в Испании на этой неделе возобновили забастовку, отклонив последнее предложение компании по заработной плате и условиям труда.

Об этом пишет Reuters, передает "Европейская правда".

Как отмечается, профсоюзы заявили, что акция протеста стала бессрочной после 22 дней забастовки в июле. В Испании у Airbus есть восемь предприятий, где производят военно-транспортные самолеты, компоненты для коммерческих самолетов и спутники.

По их данным, в забастовке, состоявшейся 25 августа, приняли участие около 90% работников, имевших право на участие. В то же время независимо подтвердить эту цифру пока не удалось.

По оценкам французских профсоюзов, три испанских профсоюза, организовавшие забастовку, представляют около 40% из примерно 14 тысяч работников Airbus в Испании.

Забастовка началась после того, как работники на общем собрании предприятий отклонили предложение Airbus по заработной плате и условиям труда. Профсоюзы считают его недостаточным, поскольку оно не содержало четких сроков и конкретных финансовых обязательств.

Среди главных нерешенных вопросов: условия отпусков, гибкий график работы, транспорт для работников, а также уровень оплаты труда с учетом инфляции. Работники также требуют вернуть прежние условия удаленной работы и возобновить выплаты в случае больничного.

По словам председателя производственного совета Airbus в Испании Альфонсо Мори, компания на фоне забастовки заморозила запланированный набор новых сотрудников в стране.

Представители профсоюзов UGT и CGT утверждают, что забастовка уже замедлила производство военной и гражданской продукции. По их мнению, дальнейшие перебои могут затруднить выполнение Airbus плана поставок.

После предыдущих протестов в июле Airbus частично пересмотрел планы по сокращению удаленной работы. Компания разрешила сотрудникам и в дальнейшем работать из дома в среднем два дня в неделю.

Новая встреча сторон с участием посредников запланирована на четверг, 27 августа. Профсоюзы настаивают на более конкретных обязательствах Airbus в отношении зарплат и условий труда.

В конце июня Европейский инвестиционный банк выделил 3 млрд евро в виде кредита компании Airbus, что, по словам банка, направлено на укрепление промышленной базы Европы в условиях глобальной конкуренции со стороны таких стран, как США и Китай.

Также сообщалось, что национальный авиаперевозчик Польши пополнит свой флот 40 современными самолетами Airbus A220.