Зеленский надеется на прогресс в переговорах по энергетике после встречи с Трампом

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина будет поднимать вопросы энергетической и продовольственной безопасности на встрече с американской делегацией в конце сентября.

Об этом он сказал в беседе с журналистами после встречи с премьер-министром Канады Марком Карни, сообщает "Европейская правда".

Зеленский заявил, что не ожидает серьезных переговоров с Россией в период предвыборной кампании в РФ, но надеется на результаты встречи с американской стороной в конце сентября на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

По словам президента, Украина ежедневно поддерживает связь с делегацией США, а ключевыми вопросами являются энергетическая и продовольственная безопасность.

"Когда мы говорим о том, каких результатов можно достичь, как подготовиться к трехсторонней встрече, какие результаты могут быть после неё, то да, все партнёры в мире поднимают тему зерна и сельскохозяйственной продукции, экспорт которых Россия начала блокировать в Чёрном море. Мы отреагировали и приняли аналогичные меры. Но мы должны реагировать, иначе Россия никогда не прекратит эту войну", – заявил Зеленский.

Он добавил, что надеется добиться результатов после возможной встречи с президентом США Дональдом Трампом в Нью-Йорке. В то же время Зеленский отметил, что Россия в это время может усилить атаки на Украину.

"Зная Россию, когда они слышат, что мы где-то ведем переговоры с европейцами, с канадцами, с американцами, когда они это слышат, они пытаются усилить атаки на нас. Просто чтобы сорвать любые переговоры, просто чтобы сорвать любой диалог, но мы верим в это и будем двигаться в этом направлении – это единственный способ остановить войну, другого пути нет", – отметил украинский президент.

Зеленский добавил, что ожидает первых результатов переговоров с США в конце сентября.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что в начале недели у него состоялся "замечательный" разговор с правителем России Владимиром Путиным и что российский лидер хочет заключить соглашение, чтобы положить конец войне в Украине.

Подробнее о том, о чем договорились представители США в Киеве, читайте в статье: Любовь к "режиму" и задание от Трампа: о чем шла речь на мирных переговорах в Киеве.