Каллас: ЕС может ужесточить порядок выдачи виз для россиян

Страны-члены Европейского Союза могут ужесточить контроль за передвижениями российских дипломатов в пределах Шенгенской зоны, запретить выдачу виз бывшим российским военным и сократить количество туристических виз для россиян.

Об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас во время своего выступления в Европарламенте 15 сентября, пишет "Европейская правда".

Каллас напомнила, что недавно Венгрия уже выслала 10 российских дипломатов.Также Евросоюз ограничил численность российской миссии при ЕС.

"Есть потенциал для ещё более решительных мер. Мы можем ещё больше усилить контроль за передвижением российских дипломатов в пределах Шенгенской зоны, можем запретить выдачу виз бывшим российским комбатантам. И нам следует пересмотреть практику выдачи туристических виз гражданам России. Мы должны сократить количество лиц, совершающих нападения на европейской территории", – сказала высокопоставленная дипломатка ЕС.

Также Каллас напомнила о важности сокращения источников финансирования России. Так, санкции ЕС уже лишили российскую экономику одного триллиона евро, отметила дипломатка.

"Сейчас мы завершаем работу над крупнейшим на сегодняшний день списком объектов для санкций. Мы также последовательно ликвидируем "теневой флот". Военно-морские операции ЕС играют ведущую роль в проведении досмотров подозрительных судов", – заявила Каллас.

Напомним, Европейский Союз еще с лета обсуждает ограничения на выдачу виз тем, кто воевал в Украине на стороне РФ. В 21-й пакет санкций ЕС включил механизм запрета на выдачу виз российским военным, но сам запрет еще не вступил в силу.

Ранее Каллас заявляла, что ЕС должен ускорить свою оборонную подготовку, поскольку угрозы для Европы усиливаются. Поэтому страны-члены Евросоюза должны быть готовы раньше, чем к 2030 году, как заявлялось ранее.