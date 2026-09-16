Фон дер Ляйен пообещала Украине ракеты Patriot и совместную с ЕС систему на базе "Фрейя"

Европейский Союз финансирует закупку ракет Patriot для Украины и ставит перед собой цель укрепить её противовоздушную оборону и разработать совместную систему противоракетной обороны на базе проекта "Фрейя".

Об этом, как сообщает корреспондент "Европейской правды", заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ежегодной речи перед Европарламентом "О положении дел в Евросоюзе" в среду, 16 сентября.

Евросоюз считает, что должен разработать совместную с Украиной систему ПВО на основе проекта "Фрейя".

"Мы укрепим противовоздушную оборону Украины. На прошлой неделе мы впервые одобрили закупку американских ракет-перехватчиков Patriot. Теперь их необходимо срочно доставить", – заявила фон дер Ляйен.

По её словам, ЕС и Украина "также должны совместно снизить нашу зависимость от одного поставщика (США. – "ЕП")".

"Именно поэтому мы хотели бы разработать вместе с Украиной доступную модульную систему противоракетной обороны. В основе этого сотрудничества – проект "Фрейя". Здесь мы объединяем боевой опыт и инновационность украинцев с технологическим лидерством Европы. И, конечно, наши значительные производственные мощности", – подчеркнула президент Еврокомиссии.

Она добавила, что "Фрейя" – "это только начало".

"Нужно больше. Используя остатки средств SAFE, мы запустим новую программу для совместных проектов с украинскими компаниями", – подчеркнула чиновница.

Как сообщала "Европейская правда", президент Украины Владимир Зеленский в Норвегии 8–9 сентября встретился с руководителями оборонных компаний по поводу антибаллистической программы "Фрейя".

Зеленский напомнил, что сейчас продолжается работа над антибаллистической программой "Фрейя", и выразил надежду, что американцы поддерживают эту программу.

11 сентября в Брюсселе начало работу учредительное заседание Альянса дронов ЕС и Украины, в который вошли девять украинских и девять европейских компаний.