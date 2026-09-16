В Швеции подходит к концу подсчет голосов на выборах, лидируют левоцентристы

Шведские левоцентристские оппозиционные партии сохраняют небольшое преимущество над действующим правым правительственным блоком после того, как после воскресных парламентских выборов возобновился подсчет оставшихся бюллетеней.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Во второй половине дня среды осталось подсчитать лишь 1,3% округов, и партии во главе с лидером оппозиции Магдаленой Андерссон из социал-демократов, по всей видимости, получат 176 мест в парламенте, насчитывающем 349 мест.

Между тем, по данным избирательной комиссии Швеции, правый правящий блок премьер-министра Ульфа Кристерссона, в который входят ультраправые "Шведские демократы", имеет шансы получить 173 места.

В настоящее время комиссия подсчитывает бюллетени, поступившие с опозданием как из страны, так и из-за рубежа, и отметила, что этот процесс может продолжаться до четверга, прежде чем все голоса будут учтены. Распределение мест в парламенте пока совпадает с данными, обнародованными ранее на этой неделе.

Хотя эти выборы вряд ли изменят прозападную и проукраинскую позицию Швеции, они могут определить, продолжится ли, а то и ускорится ли курс Кристерссона на жесткие ультраправые меры в отношении миграции.

В предвыборном обещании Кристерссон нарушил давнее табу и заявил, что включит в правительство "Шведских демократов" – ультраправую партию, поскольку стремится создать коалицию с правым большинством.

Многие избиратели правого толка утверждают, что победа будет означать одобрение политики, которая помогла обуздать бандитское насилие и резко сократить иммиграцию.

Ульф Кристерссон, возглавляющий партию "Умеренные", после обнародования результатов голосования на парламентских выборах предсказал сложные переговоры о формировании нового правительства.

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