Польша подняла в небо авиацию из-за российских дронов в западных областях Украины

В четверг, 17 сентября, Польша подняла в небо истребители на фоне появления российских ударных дронов в западных областях Украины.

Об этом говорится в заявлении Оперативного командования Вооруженных сил Польши, сообщает "Европейская правда".

Как отметили польские военные, на фоне атаки РФ на западные регионы Украины в соответствии с действующими процедурами Командование задействовало необходимые силы и средства, находящиеся в его распоряжении.

В частности, военная авиация начала действовать в польском воздушном пространстве.

"Наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки перешли в состояние готовности", – добавили в командовании.

Согласно сообщению, эти меры носят превентивный характер и направлены на обеспечение безопасности воздушного пространства и его защиту, особенно в районах, прилегающих к зонам угрозы.

"Оперативное командование Вооруженных сил отслеживает текущую ситуацию, а подчиненные силы и средства находятся в готовности к немедленному реагированию", – резюмировали военные.

Источники "Украинской правды" в правоохранительных органах сообщали, что взрывы раздавались в нескольких километрах от границы в направлении Ягодина.

Напомним, 15 сентября у берегов Польши в Балтийском море обнаружили беспилотник, вероятно, российскую "Герберу".

Утром 16 сентября в приграничных районах Польши объявляли воздушную тревогу из-за очередных реактивных БпЛА над западом Украины, приостанавливали работу аэропортов Жешува и Люблина.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о планах ускорить движение на границе с Украиной, чтобы не создавать скопления транспорта, которые могут стать целями для российских атак.