Премьер Албании предупреждает о "красной линии" после нескольких дней беспорядков

Премьер-министр Албании Эди Рама обвинил протестующих в том, что они пересекли "красную линию" в понедельник после того, как во время антиправительственных демонстраций был подожжен полицейский участок.

Заявление главы правительства Албании приводит AFP, сообщает "Европейская правда".

С прошлого вторника между демонстрантами и полицией происходят столкновения на фоне эскалации продолжающихся уже несколько месяцев протестов, вызванных новыми требованиями об улучшении условий обучения в высших учебных заведениях, возмущением коррупцией и возобновившимися призывами к отставке Рамы.

В воскресенье коктейли Молотова бросили в полицейский участок и у входа в Министерство внутренних дел.

В ходе демонстраций были серьезно повреждены еще несколько правительственных зданий, в частности Министерство образования, которое остается эпицентром протестов.

"Протесты – это право, а насилие – преступление; на этом критическом этапе нашего демократического развития эту красную линию необходимо четко провести", – отметил Рама.

Он добавил, что готов к диалогу, за исключением тех, кто прибегает к насилию, и политических партий, которые не дистанцируются от него.

В понедельник сотни протестующих вновь собрались на главной площади Тираны и перед зданием Министерства образования.

Спецподразделения полиции применили водометы, слезоточивый газ и резиновые пули, чтобы разогнать толпу, которая атаковала правительственные здания и разгромила магазины в нескольких районах города.

Протестующие бросали в полицию камни, коктейли Молотова и фейерверки.

По данным властей, в столкновениях пострадало около 300 человек, более половины из которых – полицейские.

Во время встречи с офицерами в понедельник Рама высоко оценил действия полиции и пообещал выплату в размере 2 500 евро "каждому офицеру на передовой", а также "значительное повышение зарплаты" с 1 января.

Рама, обвинивший в беспорядках "иностранные силы", также обвинил Иран и Россию в распространении дезинформации в интернете.

Подчеркнув, что Россия "не является союзником Албании", Рама предупредил о "волне российского влияния, накрывающей всю экосистему социальных сетей".

Он также предупредил о "десятках тысяч фейковых профилей", которые, как утверждается, связаны с Ираном и были задействованы под прикрытием экологического активизма.

Ранее Рама заявил, что не собирается уходить в отставку, несмотря на масштабные студенческие протесты.

18 октября он заявил, что все более масштабные уличные протесты представляют угрозу не для его правительства, а для прогресса Албаниина пути к вступлению в Европейский Союз.

Также сообщалось, что в Европейской комиссии осудили применение насилия в Тиране и других городах Албании во время антиправительственных протестов.