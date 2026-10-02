Лидеры G7 проводят экстренную встречу из-за цен на топливо

Лидеры блока развитых экономик G7 проводят экстренную видеоконференцию, чтобы обсудить глобальные поставки дизельного топлива.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Встреча проходит на фоне заявления президента США Дональда Трампа о том, что он может обратиться к европейским странам с просьбой выпустить резервы дизельного топлива, поскольку рассматривает возможность запрета экспорта этого топлива из США

Такой шаг мог бы существенно снизить цены для американских водителей, но эксперты предупреждают, что это создаст дополнительное давление на цены на дизельное топливо в других странах, поскольку конфликт с Ираном продолжает оказывать давление на поставки

Средние цены на дизельное топливо, в частности, в Великобритании достигли рекордного уровня, по данным автомобильной ассоциации RAC, впервые превысив отметку в 2 фунта (почти 5 евро) за литр.

Однако министр транспорта Великобритании Кир Матер заявляет, что поставки дизельного топлива в стране надежны и стабильны, а страна располагает широким спектром источников поставок.

Напомним, французские чиновники в пятницу, 2 октября, предложили масштабное высвобождение стратегических запасов нефти и дизельного топлива в ходе экстренных переговоров.

Ранее администрация американского президента Дональда Трампа призвала Германию и Францию высвободить часть чрезвычайных запасов дизельного топлива, чтобы способствовать снижению мировых цен.

23 сентября стало известно, что Трамп задумался над ограничением экспорта дизельного топлива на фоне рекордных цен в стране; производители предупреждают, что это вызовет хаос на топливных рынках.

Представители ЕС предупредили, что план США по возможному запрету на экспорт дизельного топлива на 90 дней может оказать значительное влияние на европейские рынки и негативно отразится на обеих сторонах.