Ryanair прогнозирует крупнейший в истории рост цен на авиабилеты в Европе

Генеральный директор группы Ryanair Майкл О’Лири прогнозирует рекордный рост цен на авиабилеты в Европе в следующем году.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Bloomberg.

Война на Ближнем Востоке продолжает подталкивать цены на нефть вверх, вынуждая авиакомпании перекладывать дополнительные расходы на топливо на потребителей. В следующем году цены на билеты могут вырасти на 20%, заявил О’Лири во вторник во время пресс-конференции в Брюсселе.

По его словам, это приведет к снижению прибыльности авиакомпаний, поскольку даже повышение топливных сборов не компенсирует рост расходов на топливо.

"В течение следующих 12 месяцев мы увидим, я бы сказал, самый значительный в истории Европы рост цен на авиабилеты. Вопрос в том, хватит ли этого повышения, чтобы покрыть резкое увеличение расходов на нефть? Я не думаю, что хватит", – сказал О’Лири.

Заявления руководителя крупнейшего бюджетного авиаперевозчика Европы свидетельствуют об ухудшении прогнозов для авиационной отрасли.

О’Лири отметил, что большинство европейских авиакомпаний, в том числе и Ryanair, в следующем году не будут иметь значительной защиты от роста цен на нефть с помощью финансовых инструментов. Кроме того, предложение на рынке сокращается, поскольку некоторые перевозчики испытывают трудности, а повышение налогов еще больше ухудшает перспективы отрасли.

"В следующем году 85% наших потребностей в топливе не защищены от колебаний цен, и большинство других европейских авиакомпаний находятся в аналогичном положении", – сказал он.

Между тем сообщалось, что количество коммерческих рейсов в ЕС росло каждый летний месяц по сравнению с прошлым годом, несмотря на то, что боевые действия на Ближнем Востоке привели к удорожанию авиационного топлива.

Также СМИ сообщали о рисках дефицита авиатоплива прошлым летом.