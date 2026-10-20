Зеленский рассказал об обсуждении гарантий безопасности с США

Президент Владимир Зеленский заявил, что в ходе переговоров в Осло 20 октября американская сторона подчеркнула, что Украина получит "надежные" гарантии безопасности.

Об этом он сказал во время пресс-конференции, сообщает "Европейская правда".

Зеленский отметил, что во время общения с представителями США 20 октября они "подробно обсудили гарантии безопасности".

"Я благодарен американской стороне за то, что она вновь подчеркнула: эти гарантии будут надежными", – сказал он.

По словам украинского президента, сейчас есть различные предложения.

"Мы говорили о НАТО, пятой статье Альянса и гарантиях безопасности, подобных тем, которые предусматривает статья 5. В документе прописаны различные варианты таких гарантий. Стив передаст этот документ россиянам, и через день мы услышим его отзыв. Это чрезвычайно важно, ведь после завершения этой войны нам нужны надежные гарантии безопасности", – подчеркнул Зеленский.

В этот день Зеленский проводил встречу со спецпредставителем президента США Трампа Стивом Уиткоффом в Осло.

А премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стьоре объявил о предстоящей поездке спецпредставителя американского президента Дональда Трампа Стива Уиткоффа в Россию.