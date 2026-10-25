В Кремле ответили, от чего будет зависеть визит Путина на саммит G20 в США

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что возможность визита Владимира Путина на декабрьский саммит G20 в Майами будет зависеть от результатов саммита АТЭС в Китае в ноябре.

Как пишет "Европейская правда", об этом помощник российского лидера сообщил российскому изданию "Вести".

Саммит АТЭС в Китае состоится 18–19 ноября в Шэньчжэне. Ушаков отметил, что будущее участие Путина в саммите G20 в США в декабре будет зависеть от хода саммита в Китае.

"Пока обсуждаем ноябрьский саммит в Шэньчжэне, но приглашение (на саммит "Группы двадцати") мы получили", – сказал Ушаков.

На вопрос, будет ли многое зависеть от успеха этого саммита, Ушаков ответил утвердительно: "Конечно. Но я и говорю: сначала будет ноябрь, а потом – декабрь".

При этом он подчеркнул, что организация и подготовка предстоящего саммита лидеров США, Китая и России в рамках саммита АТЭС уже началась. "Сейчас я уже могу точно сказать, что и в Москве, и в Пекине, и в Вашингтоне в принципе готовы к ее (встречи) проведению, подготовка к ней уже началась", – сказал Ушаков.

Напомним, Соединенные Штаты пригласили президента России Владимира Путина на декабрьский саммит G20 в Майами, где он мог бы провести встречу с Трампом.

В Кремле заявили, что Россия "благодарна и ценит это приглашение", и пообещали принять решение об участии Путина позже.

17 октября Трамп заявил, что не знает, приедет ли Путин на саммит G20 в США.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина будет представлена на самом высоком уровне на саммите G20 во Флориде в декабре, если поступит соответствующее приглашение.