В Португалии полиция разогнала лагерь протестующих: есть задержанные

Португальская полиция разогнала лагерь в центре Лиссабона, разбитый в знак протеста против усугубления жилищного кризиса в стране.

Об этом пишет Reuters, передает "Европейская правда".

Как отмечается, в ночь на 25 октября десятки полицейских ворвались в лагерь на площади Россиу. Они предупредили протестующих, что их палатки будут демонтированы, если их не уберут.

Протестующие разбили более 100 палаток после акции протеста, которая состоялась 24 октября и в которой приняли участие тысячи людей, прошедших по одному из главных проспектов Лиссабона.

Португальская полиция разогнала лагерь в центре города и задержала 25 человек "за неповиновение".

Впоследствии их отпустили, но отмечается, что в понедельник, 26 октября, они должны явиться в суд.



Протестующие утверждают, что стремительный рост арендной платы и повышение стоимости жизни оказывают давление на домохозяйства и превращают жилищный вопрос во всё более серьёзный источник недовольства, причём сильнее всего от этого страдает молодёжь.

По оценкам Банка Португалии, по всей стране не хватает ⁠300 тысяч домов, что эквивалентно всему жилищному фонду Лиссабона.

Протестующие требуют, чтобы правительство отозвало законопроект, который упрощает процедуру выселения и отменяет ограничения на арендную плату по новым договорам аренды.

Напомним, 20 октября полиция убрала палатки, которые оставались на площадях в португальских городах Лиссабоне и Порту во время акций против подорожания жилья.