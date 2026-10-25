В Португалии полиция разогнала лагерь протестующих: есть задержанные
Португальская полиция разогнала лагерь в центре Лиссабона, разбитый в знак протеста против усугубления жилищного кризиса в стране.
Об этом пишет Reuters, передает "Европейская правда".
Как отмечается, в ночь на 25 октября десятки полицейских ворвались в лагерь на площади Россиу. Они предупредили протестующих, что их палатки будут демонтированы, если их не уберут.
Протестующие разбили более 100 палаток после акции протеста, которая состоялась 24 октября и в которой приняли участие тысячи людей, прошедших по одному из главных проспектов Лиссабона.
Португальская полиция разогнала лагерь в центре города и задержала 25 человек "за неповиновение".
Впоследствии их отпустили, но отмечается, что в понедельник, 26 октября, они должны явиться в суд.
Протестующие утверждают, что стремительный рост арендной платы и повышение стоимости жизни оказывают давление на домохозяйства и превращают жилищный вопрос во всё более серьёзный источник недовольства, причём сильнее всего от этого страдает молодёжь.
По оценкам Банка Португалии, по всей стране не хватает 300 тысяч домов, что эквивалентно всему жилищному фонду Лиссабона.
Протестующие требуют, чтобы правительство отозвало законопроект, который упрощает процедуру выселения и отменяет ограничения на арендную плату по новым договорам аренды.
Напомним, 20 октября полиция убрала палатки, которые оставались на площадях в португальских городах Лиссабоне и Порту во время акций против подорожания жилья.