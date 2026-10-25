В Дании из-за вспышки птичьего гриппа уничтожат десятки тысяч индюков

На датском острове Лолланд зафиксирована вспышка птичьего гриппа, в результате которой придется уничтожить более 20 тысяч птиц.

Об этом пишет DR со ссылкой на данные Датского управления по ветеринарии и пищевым продуктам, передает "Европейская правда".

Как отмечается, был подтвержден случай заражения высокопатогенным птичьим гриппом в стаде индюков в деревне Стоккемарке.

В связи с этим в понедельник, 26 октября, придется уничтожить 27 тысяч птиц.

Отмечается, что это уже второй случай птичьего гриппа, выявленный в стаде индюков за неделю. Кроме того, в течение последних недель инфекцией также заразились несколько диких птиц.

Датское управление по ветеринарии и пищевым продуктам подчеркнуло, что люди, содержащие домашнюю птицу или других птиц, должны, особенно в это время года, предотвращать контакт своих животных с дикими птицами.

В апреле Франция сообщила о вспышках высокопатогенного птичьего гриппа на двух фермах в юго-западной части страны.

От эпидемии пострадали птицеводы по всей Европе – случаи заболевания фиксировались также в Германии, Чехии и других странах. В случае выявления вспышки на зараженных фермах приходится уничтожать весь поголовье. Ряд стран для сдерживания распространения болезни запретили выпускать домашнюю птицу на улицу.