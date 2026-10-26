В Болгарии в первом туре президентских выборов, состоявшихся в воскресенье, лидирует соратница премьер-министра Румена Радева Илияна Йотова, которая в настоящее время временно исполняет обязанности президента.

Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии, пишет БНТ, передает "Европейская правда".

После подсчета 95,29% протоколов данные свидетельствуют о лидерстве Йотовой, набравшей 34,59%.

Согласно данным Центральной избирательной комиссии, второе место занимает проукраинский экс-премьер Андрей Гюров с 32,03% голосов.

Разница между двумя лидерами президентской гонки составляет 2,56 процентных пункта.

Третье место занимает лидер пророссийской ультраправой партии "Вазраждане" Костадин Костадинов, набирающий 12,62%.

По данным Центральной избирательной комиссии Болгарии, по состоянию на 16:00 явка на президентских выборах составляла около 16%.

Отметим, что Йотова является прямой последовательницей политического видения и стиля управления Румена Радева. Она была его вице-президентом еще с первого срока в 2017 году.

В случае её победы, как писала "ЕвроПравда", можно ожидать полного контроля над исполнительной и законодательной ветвями власти в Болгарии со стороны Радева.

Гюров, в свою очередь, – бывший исполняющий обязанности премьер-министра с большим опытом в экономике. Во время своего короткого пребывания в должности он подписал соглашение о безопасности между Болгарией и Украиной, а также совместно с главным комиссаром МВД Георгием Кандевым провел в стране самые прозрачные парламентские выборы за последние годы.

Гюров активно критикует власть, когда та предпринимает антиукраинские действия, подрывает единство ЕС или поддерживает РФ.

Подробнее читайте в статье: Почти союзник Кремля: как выборы в Болгарии могут укрепить власть пророссийского Радева.