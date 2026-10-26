Трамп резко высказался в адрес Норвегии из-за того, что не получил Нобелевскую премию мира

Американский президент Дональд Трамп выразил возмущение тем, что не получил Нобелевскую премию мира, и высказался по поводу Норвегии, где будет проходить церемония вручения.

Об этом он заявил в воскресенье, 25 октября, сообщает Reuters, пишет "Европейская правда".

Связывая недавние беспорядки во Франции с миграцией, Трамп заявил, что с радостью примет иммигрантов из некоторых стран, но не из Норвегии, поскольку не получил Нобелевскую премию мира.

"Поэтому я не хочу никого из Норвегии. Норвегия, собственно, превратилась в страну-свалку", – сказал он.

В начале октября Трамп заявил, что он должен был получить Нобелевскую премию мира. В то же время награду присудили южноафриканской юристке Наванетхем Пиллей за усилия по содействию миру и международному праву.

Стоит отметить, что в январе Трамп написал письмо премьер-министру Норвегии, в котором связал свои заявления о намерении взять под контроль Гренландию с тем, что ему не присудили Нобелевскую премию мира.

Кроме того, в Белом доме раскритиковали Нобелевский комитет и заявили, что он "ставит политику выше мира", поскольку Дональд Трамп не получил премию мира.