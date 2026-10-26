В Грузии оппозиция объявила о начале новой кампании протестов

Вечером 25 октября в Тбилиси прошла акция оппозиционного альянса, организаторы объявили о новых протестах.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на SOVA News.

Участники собрались у первого корпуса Тбилисского государственного университета и направились к станции метро "Руставели", где представители оппозиционного альянса объявили о начале новой кампании протестов.

Лозунг кампании – "Грузия без Иванишвили – грузинский народ заслуживает лучшего!". Ее цель – подготовка к масштабной акции протеста, запланированной в Тбилиси на 28 ноября. Многие считают миллиардера Бидзину Иванишвили фактическим правителем Грузии.

Перед участниками митинга выступили представители партий, входящих в оппозиционный альянс.

"28 ноября должно стать решающим, кульминационным днём. Мы должны осознавать, что главное – это массовость. Мы должны радоваться наступлению момента, когда благодаря численности сможем достичь результата – Грузии без Иванишвили!" – заявил один из лидеров объединения "Коалиция за перемены" Ника Гварамия.

"Бидзина Иванишвили принимает настолько дерзкое решение, будто мы все должны впасть в отчаяние. Но на самом деле ситуация обратная: запрещая альтернативу, Иванишвили признает кризис собственной легитимности. Он тем самым признает, что больше не доверяет грузинскому народу, что боится свободного выбора грузинского народа – и боится вполне оправданно", – отметила одна из лидеров партии "Федералисты" Тамар Черголеишвили.

"Хочу призвать вас обязательно встать плечом к плечу с политическими партиями – не потому, что они непогрешимы (ошибок не делает только тот, кто ничего не делает), а потому, что без укрепления политических партий невозможно будет добиться тех перемен, к которым мы все стремимся", – заявил лидер партии "Площадь свободы" Леван Цуцкиридзе.

"Когда Бидзина Иванишвили запрещает политические партии Грузии, речь идет не об отмене регистрации пяти партий или коалиций. Это фактическое аннулирование регистрации самой страны как государства. И единственная сила, способная все это остановить, – это вы, граждане Грузии", – подчеркнул представитель партии "Дроа!" Гига Лемонджава.

На прошлой неделе Конституционный суд Грузии в Батуми начал слушания по иску, поданному правительством "Грузинской мечты" с требованием о полном запрете деятельности пяти основных оппозиционных партий.

Возможный запрет оппозиционных партий может стать точкой невозврата в отношениях Грузии и ЕС.

Министерство иностранных дел Грузии выразило обеспокоенность недавними заявлениями представителей Евросоюза относительно судебного процесса по запрету оппозиционных партий, обвинив ЕС в "давлении".

Читайте подробности в статье: Грузия без оппозиции: как Тбилиси идет на окончательный разрыв с ЕС и грозят ли ему санкции.