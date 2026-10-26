В Швеции зашли в тупик переговоры о формировании нового правительства

Лидер Центристской партии Элизабет Танд Рингквист в понедельник, 26 октября, заявила, что её попытки сформировать центристскую коалицию не увенчались успехом.

Об этом она доложила спикеру парламента после недели переговоров с лидерами других партий, передает Bloomberg, пишет "Европейская правда".

На прошлой неделе спикер Андреас Норлен поручил Рингквист изучить возможность создания пятипартийного центристского объединения во главе с социал-демократкой Магдаленой Андерссон.

В то же время 26 октября лидер Центристской партии заявила, что "хотя существует большинство, поддерживающее центристскую политику, на данный момент нет большинства для формирования центристского правительства".

Спикеру Норлену теперь предстоит решить, как двигать процесс дальше.

Согласно шведской системе, перед проведением новых выборов в парламенте можно провести четыре голосования по кандидатам на пост премьер-министра. На данный момент состоялось одно голосование по Андерссон, которое она проиграла.

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