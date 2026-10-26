На выборах в Сербии подсчитали почти все голоса: "студенты" набирают более 52%

Республиканская избирательная комиссия Сербии после обработки данных с 8139 из 8392 избирательных участков сообщает, что на досрочных парламентских выборах "Студенческий список" набрал 52,65% голосов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на данные сербского избиркома.

Согласно данным РИК, список "Объединенная Сербия", сформированный вокруг Сербской прогрессивной партии Александара Вучича, набрал 39,22% голосов.

Блок Социалистической партии Сербии (СПС) набрал 2,17%. Остальные партии набрали менее 1% голосов.

В воскресенье, по данным РИК, на выборы пришло 68,82% граждан, имеющих право голоса, или 4 270 227 избирателей. Недействительных бюллетеней было 1,29%.

Напомним, вечером 25 октября Вучич признал поражение.

Выборы состоялись после почти двух лет студенческих демонстраций против коррупции и авторитаризма Вучича. Протесты были вызваны гибелью 16 человек в 2024 году, когда в городе Нови-Сад обрушился навес железнодорожного вокзала. С тех пор студенты получили широкую поддержку общества.

Читайте подробнее в статье: Сербия свергла Вучича. Развернется ли власть от России к Евросоюзу и чего ждать Украине