Франция потребует санкций ЕС из-за вмешательства России в Африке
Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро во вторник заявил, что обратится к ЕС с просьбой ввести санкции против лиц, ответственных за кампании по манипулированию общественным мнением против Камеруна и Республики Конго.
Об этом он написал в X, передает "Европейская правда".
Барро подчеркнул, что в Африке, как и в других регионах, Россия пытается манипулировать общественным мнением суверенных государств, чтобы навредить интересам Франции.
По его словам, отчет группы Viginum, созданной в 2021 году для выявления таких вмешательств, наглядно это демонстрирует.
"Я буду требовать введения европейских санкций против лиц, ответственных за эту операцию вмешательства, направленную, в частности, против Камеруна и Республики Конго", – заявил Барро.
"Россия отчаянно пытается колонизировать сознание людей, но ей это не удастся, потому что мы не дураки", – добавил министр.
Напомним, Совет ЕС 23 июля окончательно утвердил новый пакет санкций против России, который, как отмечается, "нанесет мощный удар по российской энергетике, финансовым услугам и криптовалютам".
Это произошло после того, как отдельные страны по разным причинам заблокировали его принятие, последней из которых была Греция.
Также стоит отметить, что 7 августа ЕС утвердил новые санкционные списки в отношении России, что стало ответом на массированные удары по Украине.