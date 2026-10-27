СМИ: ЕС еще не пришел к согласию по ассоциированному членству Канады за два дня до саммита

Во вторник в ЕС сохранялся раскол по поводу того, следует ли предоставить Канаде статус "ассоциированного члена": всего за 48 часов до саммита между обеими сторонами в Монреале несколько стран отказались подписать заявление, содержавшее эту фразу.

Об этом, как пишет "Европейская правда", стало известно Politico.

Поскольку столицы стран ЕС не смогли прийти к согласию по поводу формулировки заявления во время переговоров между послами в понедельник, во вторник они применили так называемую процедуру молчания. Это означало, что новый текст будет принят автоматически без официального заседания или голосования, если до полудня ни одна страна не выскажет возражений.

Однако Германия, возглавляющая усилия по полному исключению термина "ассоциированный член" из текста, оказалась в числе как минимум четырёх стран, нарушивших процедуру молчания до истечения этого срока, сообщили два дипломата ЕС, которым была предоставлена анонимность.

Это означает, что данный вопрос будет обсуждаться в среду на очередном заседании послов ЕС, всего за день до начала саммита ЕС–Канада.

Этот раскол свидетельствует о том, насколько ЕС по-прежнему разделён в отношении идеи "ассоциированного членства", которую председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен предложила премьер-министру Канады Марку Карни во время своего выступления о положении дел в Союзе в Страсбурге в прошлом месяце.

Четверо дипломатов ЕС тогда сообщили изданию, что она не консультировалась с европейскими столицами, прежде чем выдвинуть эту идею.

Фон дер Ляйен, председатель Европейского совета Антониу Кошта, топ-дипломат ЕС Кая Каллас и 10 членов Европейской комиссии отправятся в Монреаль на саммит с Карни в четверг и пятницу с целью углубления связей и сотрудничества во всех сферах – от торговли и энергетики до образования и Арктики.

Ранее сообщалось, что Германия, Франция и как минимум шесть других стран-членов ЕС выступили против использования термина "ассоциированное членство" для обозначения углубленных связей блока с Канадой.

Ожидается, что работа над шестью приоритетными направлениями сотрудничества начнётся после саммита в Монреале, а прогресс будет проанализирован через шесть месяцев. После этого стороны подведут итоги через год на следующем саммите ЕС–Канада, который состоится в Европе.

Ответственный за отношения с Канадой в Европейском парламенте Тобиас Кремер считает, что ЕС должен преобразовать свое предложение об ассоциированном членстве Канады в полноценное партнерство, которое выйдет далеко за пределы торговли.

Премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что Оттава заинтересована в глубоком партнерстве с Европой после предложения председателя Еврокомиссии об ассоциированном членстве Канады в ЕС.