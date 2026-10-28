Зеленский: Павел Палиса отказался от должности посла у США
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на должность посла в США рассматривались кандидатуры Юлии Свириденко, Дмитрия Кулебы и Павла Палисы – последний отказался от должности.
Об этом Зеленский сообщил во время общения с журналистами, передает корреспондент "Укринформа", пишет "Европейская правда".
Павел Палиса заявил, что хочет вернуться на фронт, а не покидать Украину, сказал Владимир Зеленский.
"Мы обсуждали кандидатуры Юлии Свириденко, Дмитрия Кулебы, Павла Палисы, потому что у него есть американское образование, знание языка, там нужно много работать именно по военным вопросам, и его знает Трамп. Палиса был бы хорошим послом, но не хочет. Сказал: "На фронт меня, верните меня срочно в бригаду. Я никуда из Украины не уеду", – рассказал президент Украины.
Он отметил, что консультации по вопросу назначения посла Украины в США будут продолжаться.
Павел Палиса – украинский военный, бригадный генерал, кавалер ордена Богдана Хмельницкого. Также является заместителем руководителя Офиса президента Украины.
Ранее Павел Палиса опроверг слухи о его возможном назначении послом Украины в США. Он отметил, что, согласно законодательству, не может одновременно нести и военную, и дипломатическую службу.
Напомним, Зеленский в понедельник, 3 августа, уволил с должности посла Украины в США Ольгу Стефанишину. С тех пор должность остается вакантной.