СМИ: ЕС и Канада планируют объявить о масштабном партнерстве, в том числе в области поддержки Украины

ЕС и Канада воспользуются возможностью саммита, который состоится в октябре, чтобы объявить о новом масштабном партнерстве, в том числе в преодолении геополитических рисков и поддержке Украины.

Об этом пишет Politico со ссылкой на документ, разосланный послам ЕС в рамках подготовки к саммиту в Монреале, сообщает "Европейская правда".

Сотрудничество Европейского Союза и Канады будет охватывать широкий круг вопросов: от устранения барьеров в цифровой торговле до совместной поддержки Украины и инвестиций в борьбу с лесными пожарами.

"Мир стремительно меняется, сталкиваясь с беспрецедентными геополитическими вызовами, а также проблемами в сферах торговли, энергетики, технологий, климата и ресурсов", – говорится в проекте совместного заявления, которое должны обнародовать обе стороны.

На саммите в Монреале обе стороны планируют заявить, что стремятся ускорить инвестиции в проекты по добыче критически важных минералов, укрепить цепочки поставок и повысить безопасность поставок, в частности путем создания запасов критически важных ресурсов для смягчения "рыночных колебаний и геополитических последствий".

"Мы согласуем стратегии и стандарты, объединим отрасли и сосредоточим наши усилия на секторах, которые принесут наибольшую пользу нашим народам. Это включает развитие надежных источников энергии с низким уровнем выбросов углерода, в которых так нуждается большая часть мира – от сжиженного природного газа до гидроэнергетики, солнечной, ветровой и ядерной энергии", – говорится в документе.

Оттава и Брюссель также объявят о совместной закупке 50 самолетов De Havilland, которые должны быть готовы к использованию в Канаде и Европе в 2030 году для борьбы с лесными пожарами.

Напомним, 16 сентября президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о намерении сотрудничать с канадским премьер-министром Марком Карни над тем, чтобы открыть для Канады возможность стать первым ассоциированным членом ЕС.

Впоследствии Европейская комиссия подтвердила, что Канада в настоящее время ведет переговоры с ЕС о присоединении к кредитной программе для Украины Ukraine Support Loan объемом 90 млрд евро.