Эстония передислоцирует ключевую бригаду из города Тапы в Йихви, расположенный в 50 километрах от российской границы, в рамках реализации стратегии "активной обороны", готовясь к возможной агрессии со стороны РФ.

Об этом эстонские чиновники сообщили изданию Financial Times, пишет "Европейская правда".

По словам официальных лиц, Эстония постоянно перемещает войска ближе к границе с Россией и закупает вооружение, способное нанести удар вглубь российской территории, поскольку эта страна, находящаяся на передовой НАТО, готовится к возможной агрессии Москвы за пределами Украины.

Руководители вооруженных сил и разведки Эстонии не считают, что Россия стремится к полномасштабной войне с НАТО, по крайней мере в течение ближайших двух лет, но убеждены, что она готовится к возможному будущему конфликту с этим балтийским государством. Это заставило страну, не имеющую собственных военно-воздушных сил, перейти к стратегии "активной обороны".

"Мы должны начинать с границы и побеждать уже в первых боях", – заявил полковник Тармо Кундла, командир Первой эстонской бригады, главной боевой силы страны.

В рамках новой стратегии его подразделение навсегда передислоцируется из Тапы в Йихви, в 50 км от российской границы, где сейчас строятся новые крупные объекты для размещения солдат.

"Сдерживание не работает. Критический период для решения этого вопроса для всех нас в странах Балтии приходится на ближайшие один–четыре года", – отметил представитель эстонской военной разведки.

"Чтобы сдерживание было убедительным, мы должны сделать агрессию против нас немыслимой. Наша цель ясна: удержать врага и разрушительные последствия войны подальше от эстонской территории", – подчеркнули в Минобороны Эстонии.

В мае правительство Эстонии ввело термин "активная оборона" в свою концепцию национальной безопасности. С тех пор вооруженные силы страны начали тихую, но радикальную реорганизацию. Из Тапы, главной военной базы Эстонии, элитные подразделения постоянно передислоцируются на позиции ближе к российской границе. Помимо новой базы в Йихви, в приграничной Нарве также строится база, рассчитанная на 1 000 военнослужащих.

В течение последнего года страна подписала контракты на приобретение девяти американских ракетных систем залпового огня Himars, баллистических ракет M57 с дальностью полета до 300 км, а также девяти южнокорейских РСЗО Chunmoo с аналогичной дальностью. Следует отметить, что расстояние от приграничных эстонских баз до российского Санкт-Петербурга составляет 260 км.

В течение десятилетия после российского вторжения в Украину в 2014 году эстонские военные стратеги разработали оборонную доктрину, сформированную под влиянием истории и географии страны. Согласно этому подходу, в случае агрессии призывники страны должны были бы быстро мобилизоваться и вести тактическую, почти партизанскую оборону, чтобы сдерживать российские войска и наносить им потери, пока не прибудет подкрепление из НАТО.

Однако, наблюдая за действиями России в Украине, эстонские военные руководители пришли к выводу, что такой план не сработает. Сейчас они считают, что Кремль не обращает внимания на потери, борясь за удержание захваченной территории даже после того, как всё на ней было уничтожено.

Сейчас Эстония планирует бороться за каждый дюйм территории и наносить России мощные удары за сотни километров за линией фронта с первого дня любого вторжения.

"С военной точки зрения это очень сложно. Мы не можем манипулировать противником [отступая или тактически заманивая его в определенные ситуации]. Мы должны выстроить наши линии уже сегодня. Это оборона на выдвинутых позициях", – заявил полковник Тармо Кундла.

Военная разведка Эстонии особенно опасается определенных ограниченных действий против приграничной цели – в частности, небольшого, преимущественно русскоязычного города Нарва. Это могло бы послужить провокационным испытанием решимости НАТО, направленным на раскол альянса.

Как сообщалось, расходы Эстонии на оборону в 2027 году и в дальнейшем будут превышать 5% ВВП, а в целом на национальную оборону потратят 2,2 миллиарда евро.

Стоит отметить, что соседняя Литва совместно с Польшей разрабатывает план международной эвакуации населения, который будет применяться в случае необходимости эвакуации через границу части жителей Литвы, Латвии и Эстонии.