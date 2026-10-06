Два торговых судна подверглись атаке дронов у берегов Болгарии

В исключительной экономической зоне Болгарии в Чёрном море дроны атаковали два торговых судна; страна проводит операцию по спасению экипажей.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает болгарское издание Nova.

По предварительным данным, целями атак стали два торговых судна – ALFA WATAN под флагом Того и ABLE под флагом Палау.

Отмечается, что судно ALFA WATAN получило критические структурные повреждения и затонуло к востоку от побережья Болгарии. Пока нет официальной информации о судьбе экипажа.

На борту моторного судна ABLE в результате атаки вспыхнул пожар. Весь экипаж в составе 18 человек был успешно эвакуирован на болгарский паром DIOSCURIA.

Среди спасённых были раненые, которым оказали первую помощь непосредственно на борту парома. Болгарский экипаж и дежурные спасательные подразделения координируют их срочную эвакуацию в медицинские учреждения на побережье.

В связи с инцидентом премьер-министр Болгарии Румен Радев созывает совещание с представителями государственных институтов. В ней примут участие представители министерств обороны, внутренних дел, транспорта, окружающей среды и водных ресурсов, президентской администрации и служб безопасности.

В связи с атакой дронов на два корабля президент Илияна Йотова отменила визит в Велико-Тырново.

Отмечается, что это первый подобный инцидент в исключительной экономической зоне Болгарии.

Подобный инцидент произошел накануне в Чёрном море у румынского побережья: судно, перевозившее зерно из Украины в Италию, было атаковано дронами, в результате чего двое членов экипажа погибли.

Впоследствии президент Владимир Зеленский заявил, что судно, перевозившее кукурузу, подверглось удару двух российских дронов.

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что международное сообщество должно содействовать восстановлению глобального торгового маршрута в Чёрном море.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара усиливает свои дипломатические усилия, чтобы возобновить экспорт зерновых через Чёрное море, и получила по этому поводу положительный сигнал от Украины.