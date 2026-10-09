В Кремле согласились со словами Рубио о тупике в переговорах

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков согласился со словами госсекретаря США Марко Рубио о том, что в настоящее время нет перспектив для дипломатического урегулирования российско-украинской войны.

Слова Пескова цитирует РБК, пишет "Европейская правда".

В России разделяют мнение Рубио о том, что российско-украинская война зашла в тупик.

"Рубио действительно прав: пока мы не видим никаких предпосылок. И то, с чего мы начинали – заявление Зеленского – как раз свидетельствует о том, что никаких предпосылок пока не просматривается. Но искусство дипломатов как раз и заключается в том, чтобы найти какую-то лазейку, которая позволит выйти на мирную траекторию", – сказал Песков.

Пресс-секретарь Кремля заявил, что не видит ближайшей перспективы для проведения трехстороннего саммита между правителем РФ Владимиром Путиным, президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом.

Он повторил позицию Кремля, что Россия стремится к всестороннему урегулированию конфликта и не заинтересована в временных мерах, таких как ограниченное прекращение огня.

Напомним, госсекретарь США Марко Рубио заявил, что в настоящее время завершение российско-украинской войны путем дипломатических переговоров является "недостижимым".

Комментируя высказывания Рубио, президент Владимир Зеленский призвал США не пытаться договариваться с россиянами об экономических проектах на будущее, а вместо этого оказывать давление на Москву с помощью санкций.

Зеленский также сообщил, что украинские переговорщики будут находиться в США 9–10 октября для переговоров с американской стороной.

Спецпредставители президента США Стив Виткофф и Джаред Кушнер накануне встречи с украинскими переговорщиками и европейцами обсудили с Дональдом Трампом последние наработки в усилиях по достижению мира в Украине.