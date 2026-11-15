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Опрос: лишь 14% французов положительно оценивают деятельность Макрона

Новости — Воскресенье, 15 ноября 2026, 11:25 — Уляна Кричковская-Богданова

Уровень одобрения деятельности президента Франции Эммануэля Макрона снизился до 14%.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Ipsos-BVA, пишет BFMTV, передает "Европейская правда".

По сравнению с предыдущим опросом рейтинг Макрона снизился ещё на один процентный пункт. Отмечается, что 83% французов негативно оценивают его работу.

По словам заместителя генерального директора Ipsos-BVA Брюса Тентурие, уровень непопулярности президента достиг показателя, который ранее фиксировался у Франсуа Олланда.

Негативно оценивают и работу премьер-министра Себастьяна Лекорню: лишь 19% опрошенных одобряют его деятельность, тогда как 72% выражают недовольство.

За месяц его рейтинг поддержки снизился на три пункта.

Среди членов правительства самые высокие оценки получили министр юстиции Жеральд Дарманин (40%) и министр внутренних дел Лоран Нуньес (24%).

В то же время главной проблемой для французов остается покупательная способность. Ее назвали одним из главных поводов для беспокойства 60% респондентов. Далее следуют будущее социальной системы (38%) и государственный долг и бюджетный дефицит (36%).

Недавно сообщалось, что лидер французских ультраправых Марин Ле Пен и её соперник от крайне левых Жан-Люк Меланшон укрепили своё преимущество в рейтингах накануне президентских выборов следующего года.

Меланшон уже трижды баллотировался на пост президента – в 2012, ⁠2017 и 2022 годах, – но ни разу не смог выйти во второй тур. Ле Пен также участвовала в тех же трех выборах и проиграла во втором туре в 2017 и 2022 годах Макрону.

Лидер французских ультраправых Марин Ле Пен хочет ликвидировать или, как минимум, существенно сократить дипломатический аппарат ЕС, если она победит на президентских выборах 2027 года.

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