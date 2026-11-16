Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что правительство России больше озабочено завоеванием иностранных городов, чем проблемами собственного населения, в частности отсутствием туалетов дома у миллионов россиян.

Об этом он написал в соцсети Х, сообщает "Европейская правда".

Сикорский отметил, что недавние требования Кремля в очередной раз продемонстрировали особенность политической культуры РФ.

"Недавние требования российского правительства подчеркивают извечную проблему их политической культуры, а именно то, что они больше заботятся о завоевании иностранного города, о котором никто из них даже не слышал, чем об 11 миллионах россиян, у которых дома нет туалета", – убежден глава МИД Польши.

Ранее Сикорскийпредупредил европейских союзников о недопустимости проведения переговоров о прекращении российско-украинской войны без учета интересов Восточной Европы в сфере безопасности.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что ультиматум России относительно "европейской архитектуры безопасности" повторяет требования Кремля, которые предшествовали вторжению РФ в Грузию и полномасштабному вторжению в Украину.

Напомним, издание The New York Times сообщило о том, что Россия во время переговоров в Абу-Даби о завершении войны против Украины вновь выдвинула требование, чтобы НАТО отвело свои войска на позиции, которые Альянс занимал в 1997 году.