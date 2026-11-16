Шведские центристы решили сформировать правительство вместе с социал-демократами

Центристская партия Швеции приняла решение продолжить переговоры о формировании правительства с лидером социал-демократов Магдаленой Андерссон, поддержав её кандидатуру на пост премьер-министра после незначительной победы ее партии на сентябрьских выборах.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Bloomberg.

Центристская партия во главе с Элизабет Танд Рингквист, которая фактически получила право выбирать, кто возглавит новое правительство, после рассмотрения предложений от "Умеренных", действующего премьера Ульфа Кристерссона и социал-демократов во главе с Магдаленой Андерссон, выбрала последних в качестве партнеров по формированию коалиции.

Танд Рингквист в воскресенье заявила, что решила поддержать предложение Андерссон, поскольку оно в наибольшей степени соответствует целям её партии по созданию рабочих мест, борьбе с изменением климата и поддержке системы социального обеспечения.

Это заявление открывает путь к коалиции из четырёх партий – социал-демократов, центристов, "Зелёных" и "Левых". Однако остаются серьёзные препятствия в виде отказа Танд Рингквист допустить Левую партию в правительство из-за разногласий по экономической политике, а также отказа "Левых" поддерживать любое правительство, в состав которого они не входят. Андерссон заявила, что хочет сформировать правительство вместе с центристами и "Зелеными" при внешней поддержке Левой партии.

В то же время действующий глава правительства Ульф Кристерссон в настоящее время имеет официальное поручение спикера парламента возглавить переговоры по формированию правительства и должен отчитаться о своих успехах во вторник, 17 ноября.

После этого спикер решит, выносить ли кандидатуру Кристерссона на голосование в парламенте.

На данный момент состоялось два неудачных голосования по кандидатуре премьер-министра: одно – по Андерссон, другое – по Танд Рингквист. До того, как придется объявить новые парламентские выборы, можно провести не более четырех неудачных голосований.

Как сообщалось, по итогам парламентских выборов в Швеции 13 сентября четыре левоцентристские партии добились минимального большинства – 176 из 349 мест.

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