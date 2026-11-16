Каллас о мирных переговорах с Россией: мы должны начинать с прекращения огня

Требования, которые Россия выдвигает к Украине в ходе переговоров о мирном урегулировании, абсурдны, а первоочередной задачей переговорной команды должно быть достижение прекращения огня.

Об этом, как сообщает корреспондент "Европейской правды" из Брюсселя, заявила высокая представительница ЕС по внешним делам и политике безопасности Кая Каллас перед началом заседания Совета ЕС по иностранным делам в понедельник, 16 ноября.

Каллас убеждена, что переговорщики с Россией должны требовать прекращения огня до начала обсуждения каких-либо требований Кремля.

"Я не думаю, что российские требования являются серьезными. Это абсурдные требования, которые они выдвинули. Поэтому, если это повод для продолжения войны, чтобы нанести как можно больше разрушений, мы должны настаивать на том, чтобы переговорная команда, какой бы она ни была, добивалась прекращения огня", – заявила Каллас.

Она подчеркнула, что команда ЕС должна добиться прекращения огня до начала детальных переговоров с Россией.

"Прекратите это, и тогда мы сможем сесть за стол переговоров и договориться о мирном соглашении", – настаивает главная дипломатка ЕС.

Отвечая на вопрос о составе европейской переговорной команды, Каллас подчеркнула, что решение принадлежит лидерам ЕС, однако она продолжит работать над содержательной частью переговоров.

"Это решили лидеры, так что это их решение. Но, как я уже сказала, я ежемесячно встречаюсь с министрами иностранных дел. У меня есть эксперты в Европейской службе внешних действий, которые знакомы с предыдущими переговорами и являются экспертами по вопросам России. Поэтому я могу продолжать работать над содержанием, чтобы внимание оставалось также на содержании переговоров", – сказала Кая Каллас.

Напомним, ранее главная дипломатка ЕС Каллас выдвигала свою кандидатуру в качестве единственного европейского переговорщика с Россией по вопросу прекращения российско-украинской войны, ссылаясь на свои полномочия представлять Евросоюз, определенные при ее назначении в 2024 году.

Каллас также напомнила, что совместно с министрами иностранных дел ЕС подготовила перечень "максимальных требований в ответ на максимальные требования России". Этот перечень предусматривает, в частности, вывод российских войск из всех стран, в которых Россия в настоящее время удерживает свои войска.

"У нас есть рычаги влияния – это наши санкции, это замороженные активы", – заявила она.

Как сообщала "Европейская правда", Совет ЕС 16 ноября должен внести в санкционные списки против России 145 физических и юридических лиц.

Накануне СМИ стало известно о том, что Россия во время переговоров в Абу-Даби о завершении войны против Украины вновь выдвинула требование, чтобы НАТО отвело свои войска на позиции, которые Альянс занимал в 1997 году.

Президент Владимир Зеленский заявлял об опасности пересмотра архитектуры безопасности в Европе, к которому стремится Россия.