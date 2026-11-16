Комментируя предстоящую встречу лидеров США, России и Китая, которая состоится на этой неделе, глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что за столом переговоров в таком формате должен сидеть ЕС, а не РФ.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Сикорский заявил, прибыв в понедельник на заседание Совета ЕС по иностранным делам.

Глава МИД Польши отметил, что считает неправильным приписывать России роль глобальной сверхдержавы, которой она уже давно не является.

"Это должна быть встреча в формате "треугольника": Китай, Соединённые Штаты, Европейский Союз", – сказал Сикорский.

Накануне Сикорский заявил, что правительство России больше озабочено завоеванием иностранных городов, чем проблемами собственного населения, особенно отсутствием туалетов в домах миллионов россиян.

В пятницу в Белом доме сообщили, что президент США Дональд Трамп проведет совместную встречу с лидером Китая и правителем России во время саммита в Китае.

Пресс-секретарь правителя РФ Дмитрий Песков заявил, что трехсторонняя встреча лидеров США, Китая и России состоится 19 ноября в Шэньчжэне.