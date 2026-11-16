500 генераторов, понтонные мосты и автобусы: в ЕК раскрыли состав новой помощи Украине

Еврокомиссар по гуманитарной помощи и кризисному управлению Аджа Лябиб сообщила, что ЕС окажет помощь Украине, предоставив 500 генераторов, 4 понтонных моста и 200 автобусов.

Как сообщает "Европейская правда", об этом она заявила перед началом заседания Совета ЕС по иностранным делам в понедельник.

По словам Лябиб, Россия систематически наносит удары по критической инфраструктуре Украины – системам отопления, водоснабжения и электросетям, превращая зиму в оружие.

"Они хотят заставить Украину подчиниться, заморозив её. Но мы не позволим, чтобы это произошло. Я дважды контактировала с премьер-министром Украины. Мы провели видеоконференцию с премьер-министром Корецким на прошлой неделе и вместе обсудили, как мы можем помочь Украине пережить зиму", – сказала Лябиб.

По её словам, в дополнение к выделенным в сентябре 20 млн евро ЕС передаст Украине 500 генераторов и поможет с обустройством укрытий. Кроме того, ЕС поможет доставить четыре понтонных моста из Норвегии и 200 автобусов из Франции.

"Но, конечно, мы должны сделать больше. И у нас есть три приоритета. Во-первых, нам нужна солидарность через Механизм гражданской защиты Европейского Союза, ещё больше солидарности. Нам также нужны двусторонние соглашения, чтобы помочь Украине восполнить пробелы в ее системе противовоздушной обороны. И нам, конечно, нужна усиленная безопасность в Черном море для защиты мировой торговли и продовольственной безопасности", – сказала Лябиб.

Сообщалось, что Корецкий в понедельник, 16 ноября, проведет встречу с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, чтобы обсудить потребности Украины на зимний период.