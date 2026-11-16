Глава МИД Эстонии: новая архитектура безопасности – избавиться от "серых зон" между ЕС, НАТО и РФ

Эстонский министр иностранных дел Маргус Тсахкна заявил, что для прочного мира в Европе необходимо избавиться от "серых" и нейтральных зон между ЕС и НАТО с одной стороны и Россией – с другой.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он заявил, прибыв на заседание Совета ЕС по иностранным делам в понедельник, 16 ноября.

Министр отметил, что предложение о возвращении НАТО к границам 1997 года, которое, по данным СМИ, выдвинула российская сторона во время переговоров в Абу-Даби, недопустимо.

"Мы не можем обсуждать с Путиным нашу безопасность, потому что настоящая угроза агрессии заключается именно в нем самом. Как же вы можете обсуждать свою безопасность, безопасность своей семьи с тем, кто планирует напасть на вас? Никак", – отметил Тсахкна.

Глава МИД Эстонии убежден, что в Европе не должно быть "серых зон" вблизи России, поскольку это, напротив, поощряет Москву к агрессии.

"Но мы знаем, что нам нужно для достижения прочного мира. А именно – избавиться от этих "серых зон" или зон нейтралитета между Россией, НАТО и Европейским Союзом, поскольку это всегда было поощрением для России продолжать агрессию в Европе. Вот в чем заключается новая архитектура безопасности", – подчеркнул дипломат.

Он добавил, что Европа должна быть более уверенной в себе и не позволять никому принимать вместо нее решения о ее будущем, чтобы не допустить "Ялты 2.0".

Министр отметил, что Эстония никогда не примет мирное соглашение, предусматривающее изменение границ НАТО.

"Это не мирный план, если есть намерение отодвинуть НАТО назад, чтобы выдворить Финляндию из НАТО. Так что это не тот план. Эстония никогда не будет обсуждать такой план. Так что это не план мира. План мира требует последовательности. Последовательность заключается в прекращении огня, а затем – в переговорах между Россией и Украиной. А затем – в одновременном предоставлении гарантий безопасности. И затем – в создании условий для прочного мира и справедливости", – подытожил Тсахкна.

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что требования России, которые она выдвигает к Украине в ходе переговоров о мирном урегулировании, абсурдны, а первоочередной задачей переговорной команды должно быть достижение прекращения огня.

Президент Владимир Зеленский заявлял об опасности пересмотра архитектуры безопасности в Европе, к которому стремится Россия