ЕС принял новые санкции против России, в том числе против Wildberries и "теневого флота"

Совет ЕС 16 ноября ввел санкции в отношении 12 лиц и 101 организации за их роль в финансировании войны России против Украины.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Совета ЕС.

В новый санкционный список вошли почти 50 российских банков и финансовых учреждений.

"Постепенно ужесточая и расширяя санкции против банковского сектора России, ЕС перекрывает финансовые каналы, через которые обрабатываются государственные доходы и финансируются военные действия России", – говорится в сообщении.

Кроме того, пакет санкций охватывает единственного акционера российского гиганта розничной торговли Wildberries и лицо, контролирующее контрольный пакет акций другой крупной российской компании электронной коммерции – Ozon.

Совет ЕС также внес в список дополнительные юридические лица и бизнесменов из российского нефтяного и энергетического секторов. Энергетические компании, внесенные в список, управляют российскими нефтеперерабатывающими заводами и нефтяным терминалом в Санкт-Петербурге, а также ведут деятельность в сегменте разведки и добычи нефти.

Кроме того, в список включены различные компании из Объединенных Арабских Эмиратов, Китая, Сейшельских островов и Омана, являющиеся покупателями нефтепродуктов российского происхождения, а также отдельные бизнесмены, владеющие или управляющие судами, подпадающими под ограничительные меры ЕС, и незаконно транспортирующие российскую нефть.

Как отмечают в Совете ЕС, лица, включенные в этот режим санкций, подпадают под замораживание активов, и запрещено предоставлять им средства или экономические ресурсы – как напрямую, так и опосредованно. Кроме того, к физическим лицам, указанным в списке, применяется запрет на въезд в ЕС.

Ранее сообщалось, что Европейская комиссия представит комплексный 22-й пакет санкций против России к следующему саммиту лидеров ЕС, который состоится 26–27 ноября в Брюсселе.

Напомним, Совет ЕС в понедельник, 16 ноября, принял решение, которое позволит Украине в ближайшее время получить почти 8 млрд евро в рамках программы Ukraine Facility.