СМИ: пять европейских стран создадут первый центр депортации мигрантов за пределами ЕС

Пять европейских стран намерены объявить в понедельник, 16 ноября, о планах отправлять мигрантов, которым отказали в предоставлении убежища, в новый центр депортации в Руанде.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на собственные источники, сообщает "Европейская правда".

Германия, Австрия, Греция, Дания и Нидерланды заявили, что работают над заключением соглашения со страной, не входящей в ЕС, о размещении так называемых центров возвращения. Это часть более широкой европейской инициативы, направленной на увеличение количества депортаций и сдерживание нелегальной миграции.

Это соглашение, о котором должно быть объявлено в Вене, было заключено после утверждения нового Регламента ЕС о возвращении. Оно призвано ускорить депортации и позволяет государствам-членам создавать центры возвращения за пределами блока.

Эта схема будет применяться только к мигрантам, исчерпавшим все законные возможности остаться в Европейском Союзе, а не к тем, чьи заявления еще находятся на рассмотрении.

Напомним, что 1 октября Совет ЕС одобрил новые правила Евросоюза, обеспечивающие более эффективную репатриацию лиц, не имеющих законного права на пребывание в ЕС.

Также Европейская комиссия представила пятипунктный план по предотвращению, прогнозированию и реагированию на внезапные массовые случаи нелегального въезда в ЕС.