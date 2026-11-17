Германия совместно с Норвегией профинансирует новый пакет военной помощи Украине в рамках программы PURL по закупке американского вооружения, сосредоточенный на ракетах PAC-2 и PAC-3 для систем противовоздушной обороны Patriot, на который Берлин выделит 300 млн долларов.

Об этом, как передает корреспондент "Европейской правды" из Брюсселя, заявил министр обороны Германии Борис Писториус перед началом заседания Совета ЕС на уровне министров обороны во вторник, 17 ноября.

Писториус сообщил, что Германия в пятый раз присоединяется к механизму PURL, через который европейские государства финансируют закупку американского вооружения для Украины.

"Вместе с Норвегией мы делаем это с помощью еще одного так называемого пакета PURL… Мы покупаем у США системы, которых нет в Европе. Это пятый пакет, в котором участвует Германия. На этот раз мы выделяем 300 миллионов долларов США", – заявил Писториус.

По его словам, новый пакет будет направлен прежде всего на усиление украинской противовоздушной обороны.

"Основное внимание в пакете уделяется противовоздушной обороне, особенно управляемым ракетам для систем Patriot 2 и 3", – подчеркнул немецкий министр.

Он также сообщил, что Германия готовит интеграцию ракет IRIS-T в системы противовоздушной обороны NASAMS, которые поставляются из Норвегии в Украину, – эта работа уже продолжается.

Германия также предоставляет Украине новые радары воздушного наблюдения, боеприпасы для истребителей F-16 и беспилотники.

Министр подчеркнул, что необходимость усиления украинской ПВО связана с российскими атаками на гражданскую инфраструктуру в преддверии зимы.

Как сообщала "Европейская правда", 4 ноября президент Украины Владимир Зеленский обсудил с Писториусом закупку ракет PAC-2 и боеприпасов для F-16.

7 ноября Писториус заявил, что Германия больше не может передавать Украине системы Patriot из своих запасов, поскольку это создало бы пробелы в немецкой обороне.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил о дефиците ракет PAC-2 и PAC-3 и подчеркнул, что Украина не является приоритетом номер один в вопросе их поставок.

Также Норвегия ранее объявила о выделении более 260 млн евро на усиление противовоздушной обороны Украины, в частности на закупку ракет в США в рамках PURL.