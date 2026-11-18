Кандидат в премьер-министры немецкой земли Саксония-Анхальт Ульрих Зигмунд из партии "Альтернатива для Германии" обратился к Илону Маску с просьбой открыть представительство Tesla, пообещав "благоприятные для бизнеса условия".

Об этом Зигмунд написал в соцсети X, сообщает "Европейская правда".

Обращаясь к Маску, он отметил, что уже через несколько недель в Германии может появиться первое правительство земли во главе с партией "Альтернатива для Германии".

"Мы полностью открыты для того, чтобы компания Tesla начала свою деятельность в Саксонии-Анхальт. Мы не только с радостью приветствуем ваши инвестиции, но и будем активно их поддерживать. Наша цель – содействовать свободе предпринимательства, неидеологической экономической политике и созданию благоприятных для бизнеса условий, способствующих инновациям и инвестициям", – написал Зигмунд.

Он добавил, что с радостью воспользуется возможностью встретиться с Маском лично и убедить его, что Саксония-Анхальт может стать привлекательным местом для его будущих проектов.

Илон Маск неоднократно поддерживал партию во время парламентских выборов 2025 года, используя свою социальную сеть X для трансляции беседы с кандидатом в канцлеры от "Альтернативы для Германии" и лидером партии Алис Вайдель за месяц до голосования.

"Альтернатива для Германии" одержала историческую победу на выборах в ландтаг Саксонии-Анхальт в сентябре. Зигмунд выдвинет свою кандидатуру на пост премьер-министра земли во время голосования в парламенте, запланированного на декабрь.

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