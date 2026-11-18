Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел беседу с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каей Каллас, в ходе которой обсудил ситуацию на фронте, мирные усилия и восстановление свободы судоходства в Черном море.

Об этом Сибига сообщил в соцсети X, пишет "Европейская правда"

По словам министра, он поблагодарил Каллас за новые санкции Евросоюза против России, пакеты оборонной поддержки Украины, а также меры по обеспечению макрофинансовой стабильности и устойчивости Украины.

"Я проинформировал Каю о ситуации на фронте, мирных усилиях и необходимости восстановления свободы судоходства в Чёрном море. Благодарен Кае и Европейскому Союзу за их неизменную поддержку и активную роль в мирном процессе", – написал глава МИД.

Напомним, 16 ноября Совет ЕС ввел санкции в отношении 12 лиц и 101 организации за их роль в финансировании войны России против Украины.

Также Совет Европейского Союза ввел санкции в отношении 30 лиц и двух организаций, причастных к российским операциям по манипулированию информацией, распространению пропаганды и кибератакам против Украины и стран ЕС.

Кроме того, 16 ноября Совет ЕС принял решение, которое позволит Украине в ближайшее время получить почти 8 млрд евро в рамках программы Ukraine Facility.