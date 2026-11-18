Военная помощь Украине со стороны Литвы в следующем году не сократится и составит 0,25 % от ВВП страны.

Об этом заявил литовский министр обороны Робертас Каунас, которого цитирует Delfi, сообщает "Европейская правда".

Министр подтвердил твёрдое обязательство Литвы продолжать поддержку Украины на заседаниях Совета ЕС по иностранным делам в формате министров обороны и Контактной группы по вопросам обороны Украины (UDCG), проходивших в Брюсселе.

Он призвал и другие страны ЕС стремиться к равномерному участию в поддержке Украины.

"У Литвы есть долгосрочное обязательство перед Украиной – военная помощь в размере 0,25 % ВВП. В этом году мы его выполнили, выполним и в следующем. Все страны должны двигаться в направлении равномерного финансирования Украины. В ЕС также обсуждается, что более значительный вклад должны вносить и представители других регионов, возможно, Япония и Южная Корея", – сказал Каунас.

Он также обсудил с другими министрами укрепление потенциала противовоздушной обороны и интеграцию Украины в европейскую оборонную технологическую и промышленную базу.

Учитывая финансовые ограничения, министр призвал вернуться к обсуждению вопроса об использовании замороженных российских активов. Каунас положительно оценил партнерство оборонной промышленности ЕС и Украины.

По его словам, это партнерство должно соответствовать приоритетам Украины и государств-членов, способствовать сотрудничеству компаний ЕС и Украины, увеличивать производство и ускорять поставки с использованием украинского опыта и инноваций.

Министр отметил, что поддержка Украины станет одним из основных приоритетов председательства Литвы в Совете ЕС в первой половине 2027 года.

Он также заявил, что Литва будет продолжать участвовать в инициативе PURL и совместно с Исландией будет и дальше возглавлять Коалицию по разминированию Украины.

Как сообщалось, министр обороны Канады Дэвид Макгинти во вторник во время 37-го заседания в формате "Рамштайн" объявил о новом пакете военной помощи Украине.

Великобритания объявила на "Рамштайне", что предоставит более 1000 ракет ПВО и радары для Украины на сумму 240 млн фунтов.