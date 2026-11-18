Итальянский парламент принял новый законопроект, направленный на борьбу с антисемитизмом, в котором некоторые формы критики Израиля приводятся в качестве примеров антисемитского поведения.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Законопроект, принятый нижней палатой парламента поздно вечером во вторник 147 голосами против 93, закрепляет определение антисемитизма, разработанное Международным альянсом памяти жертв Холокоста (IHRA), в котором некоторые формы критики Израиля приводятся в качестве примеров антисемитского поведения.

Противники утверждают, что эта мера может оказать сдерживающее влияние на защиту прав палестинцев, тогда как правоцентристский правящий блок премьер-министра Джорджи Мелони заявляет, что она необходима для борьбы с насилием и дискриминацией.

Закон не предусматривает никаких финансовых штрафов или уголовных санкций для нарушителей.

Хотя левые в основном отвергли законопроект, небольшая группа депутатов от главной оппозиционной Демократической партии (PD) воздержалась от голосования, пойдя вразрез с призывом руководства партии проголосовать против и подчеркнув внутренние разногласия по этому вопросу.

PD осудила насилие в Газе, но не высказывалась так резко, как её союзники – "Движение пяти звёзд" и AVS, – которые оба обвинили Израиль в геноциде, что Израиль отрицает.

Оппозиционные партии неоднократно призывали правительство внести поправки в определение антисемитизма. Их призывы остались без внимания, и коалиция отвергла обвинения в том, что эта мера ограничит дискуссию по поводу Израиля, настаивая на том, что политическая критика будет оставаться под полной защитой.

Сторонники законопроекта заявили, что более строгие меры защиты необходимы в связи с ростом числа антисемитских инцидентов с начала войны в Газе.

В Италии наблюдается всплеск пропалестинской активности с момента начала войны в Газе, ставшей следствием нападений на Израиль под руководством ХАМАС 7 октября 2023 года.

Левые партии в целом поддержали эти движения, тогда как правительство Мелони обвинило некоторых протестующих в разжигании беспорядков.

Сообщалось, что Великобританиявыделит 250 млн фунтов стерлингов (293 млн евро) в течение трех лет на усиление защиты еврейских общин.

Также стало известно, что в течение 2025 года в Великобритании был зафиксирован самый большой рост числа антисемитских инцидентов среди всех стран со значительной еврейской общиной за пределами Израиля.