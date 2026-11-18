Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Киеве с министром иностранных дел Португалии Паулу Ранжелом.

О результатах встречи Зеленский написал в своем аккаунте в X, сообщает "Европейская правда".

Как отметил украинский президент, на встрече речь шла о его предварительных договоренностях с президентом Португалии в Испании на Иберо-американском саммите.

"В частности, готовим меры в поддержку украинской боевой авиации. Это очень важно, прежде всего, для того, чтобы сбивать реактивные "шахиды", которыми россияне ежедневно терроризируют украинские города и общины. Поблагодарил также за решение выделить 50 миллионов долларов на программу PURL", – сообщил он.

Также Зеленский рассказал португальскому министру о ходе мирных переговоров по Украине.

"Украина всегда выступала за полноправное европейское участие в этом процессе, и американская сторона сейчас также это поддерживает. Представители президента США завтра будут на встречах в Берлине. И мы надеемся, что новые обсуждения на уровне переговорных команд, а также лидеров "коалиции желающих" будут результативными. Со своей стороны мы делаем для этого все возможное", – резюмировал президент.

Ранее стало известно, что Португалия выделит 50 миллионов евро на закупку вооружения для Украины в рамках программы PURL.

Также Ранжел во время визита в Киев объявил о дополнительной помощи украинской энергетике.