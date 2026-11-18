Еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс заявил в среду, 18 ноября, что потребности Украины постоянно растут, поэтому Европейский Союз должен производить больше оружия.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Еврокомиссии.

Евросоюзу необходимо увеличить производство оружия, необходимого Украине, чтобы обеспечить поставки в 2027 году, а не в 2028 или 2029, считает Кубилюс. В первую очередь это касается дронов.

"Потребности Украины в оружии все больше смещаются в сторону беспилотников. По прогнозам Украины, в этом году россияне используют около 10 миллионов беспилотников, а в следующем году – около 20 миллионов. Украина с помощью ЕС должна идти в ногу с этим. И будет идти в ногу", – сказал еврокомиссар.

По словам Андрюса Кубилюса, в начале 2026 года доля беспилотников в потребностях Украины составляла 31%, в 2027 году она составит 62%.

Учитывая это, Европейская комиссия в среду, 18 ноября, приняла пакет законодательных предложений о предоставлении Украине до 45 млрд евро дополнительной финансовой поддержки в 2027 году, в дополнение к 45 млрд евро, запланированным в рамках кредита на 90 млрд.

Также Андрюс Кубилюс заявил, что страны-члены ЕС должны передать Украине перехватчики для Patriot из своих запасов, а взамен получить ракеты, которые Киев уже заказал, но получит в будущем.