Чуть больше чем через неделю в Испании состоятся досрочные выборы.

Опросы показывают: Испания смещается вправо.

Впрочем, несмотря на неблагоприятные прогнозы, представители Социалистической партии (PSOE) премьера Педро Санчеса сохраняют оптимизм и рассчитывают на избирателей, которые ещё не определились, за кого будут голосовать. В предвыборной агитации соцпартия делает ставку на социальные права и недовольство жилищным кризисом.

Санчес и PSOE надеются, что их усилия по решению этой проблемы – а также тот факт, что соответствующие планы были сорваны в парламенте PP, Vox и каталонской Junts – мобилизуют левых избирателей и обеспечат им еще один четырехлетний срок.

О том, оправдаются ли надежды Санчеса и что ждет Украину в случае формирования в Испании консервативного правительства, читайте в статье журналистки "Европейской правды" Ирины Кутелевой Испания готова к радикалам. Изменится ли власть в Мадриде и как это может повлиять на Украину. Далее – краткое изложение статьи.

Премьер-министр Испании Педро Санчес имеет репутацию человека, который любит рисковать и действовать неожиданно для оппонентов.

Поэтому, воспользовавшись разразившимся жилищным кризисом – массовыми протестами против многолетнего постепенного удорожания жилья в Испании – он объявил досрочные выборы. Параллельно он внес в парламент законопроекты, якобы направленные на улучшение ситуации с жильем.

Которые, разумеется, не были приняты – у Санчеса в парламенте уже давно нет большинства. Правительство меньшинства формируют PSOE и ещё одна левая политическая сила Sumar.

Этот затянувшийся паралич подорвал структуры управления в Испании. В частности, страна продолжает жить по госбюджету-2023, поскольку парламент в течение трёх лет ни разу не смог принять новый.

Однако 12 ноября в Испании был принят один из предложенных правительством Санчеса чрезвычайных жилищных декретов.

Премьер и его союзники надеются, что этот шаг продемонстрирует испанцам, что он работает в их интересах. А обещание консервативной Народной партии отменить этот декрет в случае прихода к власти поможет мотивировать избирателей.

Между тем, согласно опросу, опубликованному 18 ноября, Народная партия (PP) набрала бы на выборах 32,2%, PSOE – 30,7%, а Vox – 17%.

Впрочем, несмотря на сокращение разрыва, перспективы для социалистов складываются не самые радужные.

В среднем опросы показывают, что PP и ультраправая партия Vox вместе набирают примерно 193 места в 350-местном парламенте. Этого будет достаточно для формирования правительства.

Социалистам же прогнозируют около 110 мест.

Наиболее вероятным премьером на сегодняшний день выглядит лидер Народной партии Альберто Нуньес Фейхоо.

Он – лидер консервативной оппозиции с 2022 года.

Главным аргументом Альберто Нуньеса Фейхоо является опыт и репутация компетентного управленца: с 2009 года он 13 лет возглавлял правительство северо-западного региона Галисия.

В то же время взвешенную политическую стратегию консерваторов подрывает разрушительная кампания ультраправой и антимигрантской партии Vox – ведь именно к ней консерваторам придется обращаться, чтобы сформировать парламентское большинство и правительство.

Тема российско-украинской войны в ходе нынешней предвыборной кампании в Испании практически не поднимается.

Потенциальный премьер-министр Фейхоо также высказывает вполне проукраинские взгляды.

Конечно, возникает вопрос о вероятных союзниках его партии с Vox, которая не поддерживает увеличение помощи Украине.

Впрочем, в случае создания коалиции с РР ультраправые будут иметь статус младшего партнера. Поэтому можно надеяться, что их голос по вопросу Украины в потенциальном новом правительстве Испании не будет определяющим.

Подробнее – в материале Ирины Кутелевой Испания готова к радикалам. Изменится ли власть в Мадриде и как это может повлиять на Украину.