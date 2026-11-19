Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что дипломатические контакты между Россией и европейскими странами никогда полностью не прекращались, но сейчас важнее вопрос, о чем именно вести переговоры с РФ.

Об этом Эмманюэль Макрон сказал на пресс-конференции по итогам встречи "Коалиции желающих", пишет "Европейская правда".

Контакты с РФ на определенном уровне всегда сохранялись, сказал Макрон в ответ на вопрос о предстоящих переговорах между Украиной, Россией, Европой и США. Но сейчас главным вопросом является суть самих переговоров, которые должны завершиться успешно для Украины и ее партнеров.

"Мы никогда не прерывали контактов с Москвой. Всегда существовал определенный уровень контактов с российскими властями. Но вопрос в том, о чем с ними говорить в данный момент. И приоритетами сейчас являются помощь Украине в том, чтобы устоять в критический момент, доработать вопрос о гарантиях безопасности и прояснить вопрос о территориях и этих же гарантиях безопасности", – сказал президент Франции.

Также, по словам Макрона, спецпредставители президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер и Стивен Уиткофф проинформировали европейских лидеров о результатах встречи с главой Кремля Владимиром Путиным и лидером Китая Си Цзиньпином. Впрочем, французский президент заявил, что не будет комментировать встречу, на которой не присутствовал.

Напомним, после "Коалиции желающих" президент Украины Владимир Зеленский заявил о решении, согласно которому Европа будет участвовать в переговорах с Россией о прекращении войны.

Между тем 19 ноября председатель Китая Си Цзиньпин, президент США Дональд Трамп и лидер России Владимир Путин собрались на первый в истории трехсторонний саммит.