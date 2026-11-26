Лидеру ультраправого "Альянса за объединение румын" (AUR) Джордже Симиону предъявили обвинение в публичном подстрекательстве к насилию в отношении членов избирательной комиссии накануне президентских выборов прошлого года.

Об этом сообщает Digi24 со ссылкой на Генеральную прокуратуру Румынии, передает "Европейская правда".

В четверг политика вызвали на допрос в Генпрокуратуру, где переквалифицировали его статус с подозреваемого на обвиняемого по делу о публичном подстрекательстве. Дело касается случая, когда Симион в марте 2015 года опубликовал в своих соцсетях видео, в котором отреагировал на запрет Избирательной комиссии антизападному кандидату Келину Джорджеску участвовать в президентских выборах.

"С помощью этого видео обвиняемый призвал общественность совершать действия, составляющие тяжкие преступления, а именно: крайние физические нападения, пытки или лишение жизни, использовав выражение "их следует ободрать на публичной площади", имея в виду членов Центральной избирательной комиссии – "тех, кто совершил государственный переворот", – говорится в заявлении прокуроров.

Отмечается, что в тот же день возле здания ЦИК несколько человек, в частности депутаты от партии Симиона, проводили акцию протеста, которая переросла в насильственные действия: поджоги и разгром имущества, а также ранения сотрудников жандармерии.

Лидер AUR отверг выдвинутые обвинения, назвав это дело "маскарадом" и политическим делом. По его мнению, цель этого дела – "свергнуть партию AUR", "поставить её на колени", поскольку она неоднократно отказывалась "мириться с системой".

На днях Симион представил отчет AUR об отмене президентских выборов 2024 года под названием "Как было отменено голосование 9,4 миллиона граждан". Документ, подготовленный депутатом Лаурой Герасим, насчитывает 432 страницы и анализирует обстоятельства отмены выборов, решения властей и ответственность вовлеченных институтов.

Напомним, в ноябре 2024 года в Румынии состоялся первый тур президентских выборов, в котором сенсационную победу одержал антизападный Келин Джорджеску.

6 декабря Конституционный суд Румынии беспрецедентно аннулировал результаты первого тура голосования и постановил, что весь избирательный процесс должен начаться заново. Поводом послужили документы, рассекреченные Высшим советом национальной обороны, согласно которым кампания пророссийского кандидата Келина Джорджеску была результатом организованной манипуляции из-за рубежа. Впоследствии Джорджеску не допустили к участию в выборах.