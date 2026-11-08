Всё о теракте в Кракове, Франция едет на встречу РФ-Украина, $15 млрд от США для ВСУ: всё за выходные

Найгучніша тема вихідних – смертельна стрілянина у польському Кракові. Зібрали все, що відомо на дану хвилину.

The Washington Post пише, що Кушнер хоче використати формат Ради Росія-НАТО для розмов про повоєнну безпеку в Європі.

Зеленський застеріг, що Трампів план безпеки для Європи може бути небезпечним.

Financial Times дізналося, що демократи у Конгресі готують пакет військової допомоги Україні на 15 млрд доларів.

Трамп запропонував главі UFC посаду речника Білого дому.

Все важливе і цікаве за вихідні, 7 та 8 листопада, – в дайджесті "Європейської правди".

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Франція їде на зустріч РФ і України

Президент США Дональд Трамп вважає, що у війні РФ проти України вперше обидві сторони хочуть "укласти угоду".

"Росія та Україна, мабуть, вперше хочуть укласти угоду. Ми проводимо зустрічі. Сьогодні я мав телефонні розмови. Завтра я буду розмовляти", – сказав він.

Він знову повторив те, що йтиметься про велику угоду, яка охоплюватиме всю Європу.

За даними The Washington Post, спецпредставник президента США Джаред Кушнер хоче скористатися прикладом Ради Росія-НАТО, зупиненої після російського вторгнення в Україну у 2022 році, для проведення ширших обговорень між Росією та Європою щодо післявоєнної безпеки на континенті.

Президент України Володимир Зеленський у суботу попередив адміністрацію Дональда Трампа, що запропонований ним новий план безпеки для Європи може бути "небезпечним", оскільки Росія не демонструє жодних ознак бажання припинити війну.

Він зазначив, що росіяни "не хочуть думати про те, як припинити цю війну", а "хочуть розпочати з нової інфраструктури безпеки в Європі", і "це небезпечно".

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус не бачить особливих надій на швидке укладення перемир’я з огляду на переговори, заплановані на наступний тиждень.

10-11 листопада в столиці Об’єднаних Арабських Еміратів відбудуться тристоронні переговори США, України та Росії, які зосередяться на подальших кроках до миру.

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро заявив, що його країна також "буде за столом переговорів" в Абу-Дабі.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган обговорив з Трампом зусилля із завершення війни в Україні.

Демократи готують допомогу на 15 млрд

Польща надасть 8 млн злотих на придбання електрогенераторів для України.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Берлін більше не може передавати Україні системи Patriot.

Тим часом після перемоги на проміжних виборах до Конгресу США демократи, за даними видання Financial Times, готують пакет військової допомоги Україні на 15 млрд доларів.

Прихильники України також сподіваються використати перехідний період перед приведенням до присяги нового складу Конгресу в січні, щоб забезпечити більш термінову підтримку.

Теракт у Кракові

У суботу у центрі Кракова сталась стрілянина, внаслідок якої загинуло шість осіб, ще 12 поранених у критичному стані.

За даними поліції, стрілянину у центрі Кракова влаштував громадянин Польщі.

За даними RMF FM, злочинець, який скоїв напад у центрі Кракова – 25-річний чоловік.

Журналісти з’ясували, що зловмисник в’їхав на площу Ринок на чорному Subaru і почав стріляти у випадкових перехожих.

Злочинець стріляв з гвинтівки AR-15 і був одягнений у камуфляжну форму.

У будинку нападника знайшли три тіла – матері, батьку та сестрі. В Польщі закликають здати кров для поліцейського, який затримав стрільця.

Згодом з’явилося відео перестрілки нападника у Кракові з поліцією.

Прокуратура розпочала розслідування.

У Варшаві посилили заходи безпеки після смертельної стрілянини у Кракові.

У суботу ввечері прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск провів термінову нараду через стрілянину.

Президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що перебуває на зв’язку з відповідними службами та очікує "повного з’ясування обставин цих драматичних подій".

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття польській стороні.

"У Кракові стався шокуючий злочин. Від імені українського народу та від себе особисто висловлюю щирі співчуття родинам і близьким загиблих. Ніщо не може виправдати цей напад, і ми впевнені, що винний понесе покарання", – зазначив він.

Інші інциденти в Європі та США

Біля Білого дому у Вашингтоні затримали озброєного чоловіка, який заявив про намір вбити президента Дональда Трампа, а у Туреччині затримали нападника з дробовиком, який вбив 8 людей.

У Хорватії загинули люди внаслідок аварії автобуса. Пасажир стверджує, що водій заснув.

Протести в Європі

У суботу, 7 листопада, у Франції відбулися масштабні протести проти зростання вартості життя; хоч акції здебільшого минули мирно, поліція повідомила про 360 арештів.

У суботу, 7 листопада, у латвійському Єкабпілсі відбулася акція протесту проти транзиту російського зерна під гаслом "Ні "кривавому зерну"!".

А сьогодні в Амстердамі – протест проти політики Нідерландів щодо Ізраїлю.

Політика Трампа

Президент США Дональд Трамп запропонував посаду речника Білого дому главі UFC.

У п’ятницю, 6 листопада, Сполучені Штати вперше після проміжних виборів вдарили по Ірану. У суботу Центральне командування США (CENTCOM) повідомило про удар по судні, яке намагалося обійти блокаду Ірану.

Решта новин

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