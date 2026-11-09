9 ноября ЕС обсудит оказание экстренной помощи Украине через механизм гражданской защиты

Представители Европейской комиссии и Украины в понедельник, 9 ноября, проведут встречу, чтобы определить первоочередные потребности украинских городов и общин после российских атак на важную инфраструктуру и обсудить возможность оказания экстренной помощи со стороны ЕС, в частности через Механизм гражданской защиты Евросоюза (UCPM).

Об этом, отвечая на вопрос корреспондентки "Европейской правды" в Брюсселе, заявила главный пресс-секретарь Еврокомиссии Паула Пиньо.

В Еврокомиссии подтвердили, что вопрос помощи Украине в связи с критической ситуацией в энергетике обсудили президент ЕК Урсула фон дер Ляйен и президент Владимир Зеленский.

"Сегодня, во второй половине дня, наши команды и украинская сторона встретятся, чтобы точно определить насущные потребности, в удовлетворении которых мы можем помочь, в частности через Механизм гражданской защиты ЕС (UCPM), – и оценить, как именно мы можем поддержать украинских граждан в этой очень сложной ситуации", – заявила Пиньо.

Дальнейшие детали помощи будут определяться по результатам этих консультаций.

Главный пресс-секретарь констатировала, что "гуманитарная ситуация в Украине крайне тяжелая, и мы видим, что Россия целенаправленно атакует инфраструктуру, от которой украинцы зависят, чтобы выжить зимой".

"Мы не позволим России заморозить Украину, чтобы заставить её подчиниться. Именно поэтому мы полностью мобилизованы, чтобы помочь Украине поддерживать жизненно необходимые услуги, включая электроснабжение, отопление и водоснабжение", – заявила Паула Пиньо.

Ранее, 9 ноября, президент Владимир Зеленский сообщил, что во время разговора с Урсулой фон дер Ляйен они договорились о применении специального механизма ЕС для оказания срочной помощи Украине.

Напомним, Словакия заявила о намерении передать Украине 1 млн евро на генераторы, укрытия и медицинское оборудование.

Также правительство Нидерландов выделяет 1,2 млрд евро на невоенную помощь Украине на ближайшие три года, чтобы способствовать восстановлению и реконструкции, а также расширить возможности для нидерландских предприятий.